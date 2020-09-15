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Huzurla birlikte keçi popülasyonu da arttı

Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
Huzurla birlikte keçi popülasyonu da arttı
VAN ve Hakkâri'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı dağlarda yaban keçileri sayısında büyük artış yaşandı. Önceki yıllarda terör olayları ve bilinçsiz avcılar nedeniyle sayıları giderek azalan ve bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, son zamanlarda huzurun hakim olduğu bölgelerde yeniden görülmeye başlandı. Terörden arındırılan Hakkâri'deki Cilo, İkiyaka, Sümbül, Reşko dağları ile Van'ın Norduz Bölgesi'ndeki Pagan Dağı'nda daha önce kısmen görülen yaban keçilerinin popülasyonu arttı. AA
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Huzurla birlikte keçi popülasyonu da arttı
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