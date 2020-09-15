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İki ilkokul müdürü korona kurbanı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
İki ilkokul müdürü korona kurbanı
KONYA'DA Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Aileleri, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da dün hayatını kaybetti.
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İki ilkokul müdürü korona kurbanı
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