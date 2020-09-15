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'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmış ve bu kişilerin öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantinada tutulacağı duyurulmuştu. 'da 'yurtta karantina' uygulaması başladı. Karantina ihlali yapan vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 11:31 Son Güncelleme: 15.9.2020 11:46 ABONE OL
İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

'un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi.

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti.

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.

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İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
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