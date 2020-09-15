Kaçak kazı için kuyuya giren kişiler zehirlendi

İzmir'de, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye başvurdu, kuyuda olduğu belirtilen 3 kişi için de kurtarma çalışması başlatıldı. Selçuk ilçesi Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden 2'si kuyudaki gazdan zehirlendi. Fenalaşarak kuyudan çıkan 2 kişi, hastaneye başvurdu. Yaralıların kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye AKS ekipleri sevk edildi. Kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.