Kanserden kurtuldu, koronaya yenildi

GAZİANTEP'TE, geçen yıl yakalandığı prostat kanseri hastalığını yoğun bir tedaviyle yenen Mehmet Teymur (65), iki hafta önce rahatsızlanınca başvurduğu özel bir hastanede yapılan tetkiklerde koronavirüs olduğunu öğrendi. Yapılan tedaviye rağmen durumu giderek kötüleşen Teymur yoğun bakım ünitesine alındı. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Teymur, immün plazma nakli de yapılmasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Teymur, Asri Mezarlık'taki Nakiboğlu Camii'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine Teymur'un ailesi ve yakınları ile siyaset, iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimleri katıldı.Mehmet Teymur, babasının ardından işlerini büyüterek tekstil sektöründe önemli bir isim haline gelmişti. Teymur, son yıllarda enerji ve turizm sektörlerine de yatırım yapmıştı. Teymur, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.