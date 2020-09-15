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Kardeşini arayıp, hastaneye götürmesini isteyen turizmci evde ölü bulundu

'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanınca kardeşini arayıp kendisini hastaneye götürmesini isteyen 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürü (48), evinde ölü bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:51 ABONE OL
Kardeşini arayıp, hastaneye götürmesini isteyen turizmci evde ölü bulundu

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürlüğünü yapan Yusuf Çevik, dün saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Kardeşini arayan Yusuf Çevik, iyi hissetmediğini belirtip, kendisini hastaneye götürmesini istedi. Bir süre sonra eve gelen kardeşi, zili çaldı, Yusuf Çevik kapıyı açmayınca da telefonla aradı. Evin içerisinden gelen zil sesini duyan kardeşi, çağırdığı çilingire kapıyı açtırdığında Yusuf Çevik'i salonda hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çevik'in öldüğü belirlendi. Yusuf Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kardeşini arayıp, hastaneye götürmesini isteyen turizmci evde ölü bulundu
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