‘Karım temizlik hastası’ dedi boşanma davası açtı

Antalya'da, 40 yaşındaki Ali Ö., eşi S.Ö.'ye "temizlik hastası" olduğu, evinde dilediği gibi hareket edemediği ve "sığıntı" muamelesi gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. Kepez'de yaşayan 1 çocuk babası Ali Ö. (40), aynı yaştaki eşi S.Ö.'ye, aile mahkemesinde boşanma davası açtı. Eşiyle 8 yıl önce görücü usulüyle evlendiklerini, 1 yıl sonra da çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Ali Ö., dilekçesinde şunları ifade etti: "Eşim evlenmeden önce hastalık derecesindeki takıntılarını, bilinçli olarak benden saklamıştır. Evdeki mobilyalar, kapılar ve camlar dahi sürekli deterjanla temizlenmekten aşınmış ve eskimiş vaziyettedir. 40 bin TL civarında zararım oluşmuştur. Ayrıca bir günde bir paket ıslak mendil biterdi. 2-3 günde bir çamaşır suyu biterdi. Aylık ortalama 600-700 TL temizlik masrafımız oluyor. Kendi evimde sığıntı muamelesi görüyorum." DHA