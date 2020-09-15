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Küfür ettiği için uyaran sokak satıcısını bıçakladı

’da bir kişi tablada sucuk ve köfte emek satışı yaptığı sırada sokak ortasında bağırarak küfür eden kişiyi uyarınca canından oluyordu. Küfür eden şüpheliyi uyaran sokak satıcısı o kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 01:20 ABONE OL
Küfür ettiği için uyaran sokak satıcısını bıçakladı
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Miraç Toprak, tablada sucuk ve köfte ekmek satışı yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyi bağırarak küfür ettiği için uyardı. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Miraç Toprak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Toprak'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Toprak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
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Küfür ettiği için uyaran sokak satıcısını bıçakladı
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