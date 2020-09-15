Kum ve toz fırtınası konusunda uzman isimden SON DAKİKA uyarısı: "O bölgede yaşayanlar maskesiz balkona bile çıkmayın..."

Hafta sonu Ankara'da yaşanan kum fırtınasından sonra Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Kum fırtınası konusunda 7 il için alarm verildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, ülkemizi etkisi altına alan toz ve kum fırtınasına ilişkin kronik hastalık sahibi vatandaşlar ile solunum yollarında sorun yaşayan kişilere seslendi. Uzman isim, 'Balkona çıkarken bile maske takılmalı.' dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Türkiye'yi etkisi altına alan toz ve kum fırtınasına ilişkin, "Solunum yolu hastalıklarının mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum. Zorunlu hallerde balkona bile çıkarken mutlaka maske kullanılmalı." ifadelerini kullandı.
ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
Akkoyunlu, toz ve kum fırtınasındaki toz bulutlarına maruz kalan kişilerde hem enfeksiyon hem de alerjik reaksiyon riskinin arttığına dikkati çekti.
Özellikle astım ve koah yani solunum yolu hastalığı olan kişiler daha fazla tehlike altında olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "Kronik rahatsızlığı ve astım geçmişi olan bireyler de çok dikkatli olmalı. Toz ve kum fırtınası anında nefes darlığı ile karşılaşabilir. Kum fırtınalarının içinde yer alan toz zerrecikleri ağız ve burun yoluyla akciğere doğru hareket edebilir ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir." ifadelerini kullandı.
MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKILMAMALI!
Akkoyunlu, kum ve toz fırtınası ve oluşturduğu yoğun toz bulutunun solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kum ve toz fırtınası anında sokağa çıkan veya bu olaya maruz kalan solunum hastalarının rahatsızlıklarının şiddetlenmesine ve alevlenmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle kronik solunumsal hastalığı olanların bu toz bulutları geldiği zaman kesinlikle bu havayı solumamaları gerekiyor. Mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum. Zorunlu hallerde balkona bile çıkarken mutlaka maske kullanılmalıdır. Zaten pandemi sebebiyle takılan maskeyi bu durumdan ötürü takmaya devam etmeleri gerekiyor."
Toprağın bereketinin kum ve toz fırtınası sebebiyle arttığını aktaran Akkoyunlu, "Ankara'da oluşan kum ve toz fırtınasının medyaya düşen görüntüleri gündemde. Bu doğa olayları Afrika ve Orta Doğu'dan, Anadolu ve başka yerlere doğru göç eden bir toz dağılımından kaynaklanıyor. Türkiye'de tam da bu durumundan ortasında kalıyor. Hem bitki örtüsünün şekillenmesi, çeşitlenmesi hem de toprağın bereketlenmesi adına çok değerli bir doğa olayı olmasına karşı, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu sebeple dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR GELDİ! O ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astım hastası ile yaşlılar için sağlık sorunu teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, kronik bronşiti olanlar, koah olanlar, alerjisi olanlar bu dönemde dışarı çıkmasınlar, pencerelerini açmasınlar, balkona bile çıkmasınlar" dedi.
Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.
KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İLE YAŞLILAR DİKKAT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının yüzlerce kilometrelik alanı etkilediğini ve toz partiküllerinin günlerce havada asılı bir şekilde kaldığını söyledi. Toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirten Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkat çekti.