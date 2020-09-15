Dünya çapında teknoloji devi olark görülen Amazon, Amazon Prime ile Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılaştı. Netflix'e rakip olarak görülen Amazon Prime Video, Netflix benzeri sunduğu içeriklerle dijital dizi ve film izleme platformu olarak biliniyor. Uygulamanın en büyük özelliği ise iOS'dan Android'e, Smart TV'den Xbox ve PS4'e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması. Peki Netflix'e rakip olarak Türkiye'ye gelen Amazon Prime nedir? Amazon Prime aylık ücretleri ne kadar?

AMAZON PRİME NEDİR?

Amazon Prime, temelde online alışverişi tercih eden müşteriler açısından belki de en can sıkıcı nokta olan bekleme sürecini azaltmayı hedefleyen özel bir uygulamadır. Amazon Prime hizmeti ile birlikte Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime özelliklerine de sahip olabilirsiniz.