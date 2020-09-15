Dünya çapında teknoloji devi olark görülen Amazon, Amazon Prime ile Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılaştı. Netflix'e rakip olarak görülen Amazon Prime Video, Netflix benzeri sunduğu içeriklerle dijital dizi ve film izleme platformu olarak biliniyor. Uygulamanın en büyük özelliği ise iOS'dan Android'e, Smart TV'den Xbox ve PS4'e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması. Peki Netflix'e rakip olarak Türkiye'ye gelen Amazon Prime nedir? Amazon Prime aylık ücretleri ne kadar?
Amazon Prime, temelde online alışverişi tercih eden müşteriler açısından belki de en can sıkıcı nokta olan bekleme sürecini azaltmayı hedefleyen özel bir uygulamadır. Amazon Prime hizmeti ile birlikte Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime özelliklerine de sahip olabilirsiniz.
Amazon Prime hizmeti, özellikle online alışveriş sürecinde teslimat kısmını uzun süre beklemek istemeyen müşteriler için mükemmel bir alternatif oluşturuyor. Prime üyesi olan tüketiciler için satın aldıkları ürünleri aynı gün veya sonraki gün teslim etme ayrıcalığı sunan hizmet, e-ticaretin müşteri açısından tek ve en sıkıcı adımı olan bekleme süresini büyük oranda azaltıyor. Ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Amazon'un Türkiye'de de Prime hizmeti bulunuyor ancak şimdilik deneme süreci ve deneme hizmetleriyle geliyor. Ek olarak Amazon Prime, yalnızca teslimat sürecini hızlandıran bir hizmet sayılmıyor; pek çok farklı hizmeti ve avantajı da beraberinde getiriyor.
Amazon Prime sayfasına ulaşarak, kayıt düğmesine basın.30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime için ödemeyi tamamlamak için talimatları izleyebilirsiniz.
İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.
Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ₺7,90. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.