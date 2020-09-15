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'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler tutuklandı

'nun Fatsa ilçesinde ihbar üzerine ekipler, çalışma başlattı. Operasyon sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Çalıntı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 02:05 Son Güncelleme: 16.9.2020 02:10 ABONE OL
Ordu'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çalıntı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İHBAR ALINDI

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçük Sanayi Sitesi'nde ikinci el otomobil parçaları satan bir iş yerinde çalıntı araçların gece saatlerinde parçalandığına dair ihbar aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine söz konusu iş yerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada çok sayıda araç motor ve kupalarının bulunduğu, bunların numaralarının silindiği ve sahte numaralar çakıldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ordu'da çalıntı araç parçalayıp satan şüpheliler tutuklandı
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