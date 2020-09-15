Otelde turistlere "Maske tak" diyen hemşire yüzüne terlik yedi

Edinilen bilgiye göre, Kemer'deki 5 yıldızlı bir otele giriş yaptıkları gün doktor ofisine giden Rus Margarine D. (23), Tatiana S. (32) ve ismi belirlenemeyen bir başka kadın turist, iddiaya göre içeriye girerek soyunmak istediklerini söyledi.

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Hemşire İsmira Öztürk (25), doktor ofisinde böyle bir şey yapamayacaklarını söyleyince alkollü oldukları öne sürülen kadınların hakaretleriyle karşı karşıya kaldı.