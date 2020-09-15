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Otelde turistlere "Maske tak" diyen hemşire yüzüne terlik yedi

’da 3 Rus kadın , otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 16:33 Son Güncelleme: 15.9.2020 16:49 ABONE OL
Otelde turistlere Maske tak diyen hemşire yüzüne terlik yedi

Edinilen bilgiye göre, Kemer'deki 5 yıldızlı bir otele giriş yaptıkları gün doktor ofisine giden Rus Margarine D. (23), Tatiana S. (32) ve ismi belirlenemeyen bir başka kadın , iddiaya göre içeriye girerek soyunmak istediklerini söyledi.

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Hemşire İsmira Öztürk (25), doktor ofisinde böyle bir şey yapamayacaklarını söyleyince alkollü oldukları öne sürülen kadınların hakaretleriyle karşı karşıya kaldı.

Otelde turistlere Maske tak diyen hemşire yüzüne terlik yedi

Ertesi gün iki arkadaşıyla birlikte tekrar doktor ofisine gelen Tatiana S., ayak topuğuyla ilgili şikayeti olduğunu ve doktorla görüşmek istediğini söyledi. Hemşire İsmira Öztürk, yine alkollü olduğu iddia edilen turistlere maskesiz şekilde doktorun yanına giremeyeceklerini söyleyince tartışma çıktı.

Otelde turistlere Maske tak diyen hemşire yüzüne terlik yedi

"BEYAZ KOD" İHBARINDA BULUNDU

İddiaya göre Margarita D. hakaret ederken, Tatiana S. ise ayağındaki terliği çıkararak hemşirenin yüzüne fırlattı. Gözüne isabet eden terlikle canı yanan hemşire acıyla çığlık atarken, olaya tanık olan iş yeri hekimi polisi arayarak "Beyaz Kod" ihbarında bulundu.

Otelde turistlere Maske tak diyen hemşire yüzüne terlik yedi

Olay yerine gelen polis, 3 kadını ve saldırıya uğrayan hemşireyi sağlık kontrolü için Kemer Devlet Hastanesine götürdü. Rus kadınlar, iddiaya göre hastanede de sağlık çalışanlarına zorluk çıkararak alkol ölçüm cihazını üflemedi. Bunun üzerine nöbetçi doktor, fiziki muayene ve ağız kokusuna dayanarak alkollü olduklarını kayda geçti. Taraflar hastaneden sonra karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Hemşirenin yüzüne terlik fırlattığı iddia edilen Tatiana S.'nin otele ait banyo terliğini giymesi dikkat çekerken, saldırıda kullanılan plastik terliğin gizlendiği öne sürüldü.

Otelde turistlere Maske tak diyen hemşire yüzüne terlik yedi

Yaşadığı saldırıyı anlatan hemşire İsmira Öztürk, olayın meydana geldiği otelde, özel bir hastanenin iş yeri hekimine bağlı olarak çalıştığını belirterek, kendisine saldıran kadınların otele girdiklerinden beri sarhoş olduklarını, maske takmalarını söyleyince kendisine hakaret ettiklerini ve terlik fırlattıklarını söyledi. Hemşire Öztürk, karakola giderek turistlerden şikayetçi oldu.

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Otelde turistlere "Maske tak" diyen hemşire yüzüne terlik yedi
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