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Patenli kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bakırköy'de patenli kişinin, sahil yolu üzerinde giden otomobilin kapısına tutunarak yaptığı yolculuk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:56 ABONE OL
Patenli kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Bakırköy Sahil Yolu'nda meydana geldi. Bir kişinin sahil yolu üzerinde giden otomobilin sağ arka kapısına tutunarak yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Otomobili süren kişinin de sağ şeritten akan trafikte makas atarak ilerlemesi, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Diğer sürücüler, aracın şoförünü kornalarla ikaz etmesine rağmen tehlikeli yolculuk devam etti. Patenli kişinin tehlikeli yolculuğunu, diğer vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Patenli kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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