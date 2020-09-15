Polis hanginize yetişsin!

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor. Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulunurken, maskesini düzgün takmayanları da uyardı. Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde maskesini takmayan bir kadın, polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Uyarıların ardından maskesini takan kadın, ekiplere kimliğini vermekte bir süre direndi. Polis, kadın hakkında tutanak tuttu. Caddede gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan başka bir kişiye de işlem yapıldı.







'AYNI AİLEDENİZ' DEDİ

Zonguldak'ta da denetimler tüm hızıyla sürüyor. Kentte ailesiyle maskesiz seyahat eden sürücüyü durduran jandarma, "Böyle takmayarak vatandaşlarımızın, bizim, herkesin hayatını tehlikeye sokuyoruz değil mi?" diyerek uyardı. Sürücü Naci Ertürk ise, "Aynı aileden olduğumuz için takmadık. Başka bir şey diyemiyorum, haklısınız" diyerek cevap verdi.

Anadolu Otoyolu'nun batı gişeleri çıkışında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Düzce'den Bolu'ya gelen otomobili durdurdu. E.D. adlı sürücünün testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. 3 bin lira ceza kesilen E.D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.

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