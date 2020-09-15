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Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Şişli'de dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce atıldı. Akan trafiğin ortasına düşen kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:18 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:33 ABONE OL
Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Olay, Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kasımpaşa istikametinde giden beyaz otomobilde yolculuk yapan kadın, yola atıldı.

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Olayın ardından otomobildekiler durmayarak hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, araçları durdurup akan trafiğin ortasında kalan kadına yardım etti. Kamyonet sürücüsü, yol ortasında yatan kadını son anda fark edip durabildi.

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Hafif şekilde ayağından yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından alınıp kaldırıma oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

lk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

OLAY ANLARI KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki beyaz otomobilin arka kapısı bir anda açılıp kadın yola atılıyor. Ardından otomobil hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Yol ortasında kalan kadını fark eden kamyonet sürücüsü, son anda aracını durdurabiliyor. Çevredekilerin araçları durdurup yol ortasında yatan kadını kaldırarak yol kenarına almaları da kameraya yansıyor.

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Yola atılan kadının ezilmemesi için araçları durdurup yardıma koşan Mahmut Keskin "Bir araç sol şeritte kadını attı ve kaçtı.

Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar

Biz hemen koştuk 'plakasını alın' diye bağırdık. Yoğun trafik vardı, arabaları biz durdurduk. Ayağından yaralıydı, su verdik" diye konuştu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Şişli'de dehşet! Bir kadını, seyir halindeki araçtan yola attılar
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