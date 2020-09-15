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Son dakika: 'da türküevine silahlı saldırı: 1 yaralı

sahilinde bulunan türküevine açılan ateş sonucu bir kişi göğsüne isabet eden mermiyle ağır şekilde yaralandı. Son dakika bilgisine göre polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 23:14 Son Güncelleme: 15.9.2020 23:27 ABONE OL
Son dakika: Avcılar'da türküevine silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, türküevinin önüne otomobille gelen şüpheliler, iş yerine doğru ateş açtı. Silah seslerini duyanlar mermilerden korunmak için kaçtı. Bu sırada iş yerinin sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen Metin C. göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve iş yerinin içinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika: Avcılar'da türküevine silahlı saldırı: 1 yaralı
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