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Son dakika! Eski eşini vuran zanlıdan şok ifade: Talihsizlik oldu

'de yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika gelişmesi... Geçen sene Mersin'de yaşanan korkunç olayın detayları gelmeye devam ediyor. Eski eşini pompalı tüfekle soksk ortasında ağır yaralayan Özkan Y.'nin mahkeme ifadeleri pes dedirtti. Zanlının mahkemede verdiği ifadede, eski eşini öldürmek istemediğini ve yaşanan olayda eşinin talihsiz bir şekilde vurulduğunu ifade etti. İfadeleri sonrası pişman olduğu söyleyen zanlı tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 16:42 Son Güncelleme: 15.9.2020 16:44 ABONE OL
Son dakika! Eski eşini vuran zanlıdan şok ifade: Talihsizlik oldu

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmaya rahatsızlığı dolayısıyla Hatun K. katılmadı.

Duruşmada iddia makamı adli tıptan gelecek raporun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

"16 AYDIR CEZAEVİNDEYİM PİŞMANIM"

Sanık Özkan Y. ise söyledikleriyle pes dedirtti. Eski eşini hiçbir zaman öldürmeyi düşünmediğini kaydeden Özkan Y., "Çocuğumuzu kendisinden almak için olay günü kendisi beni aramıştır. Hatta diğer eşinden olan çocuğunu da istediği yere birlikte bıraktık. Ben öldürecek olsam ilk buluştuğumuzda öldürürdüm. Olay günü eski eşim talihsiz bir şekilde vuruldu. Olaydan dolayı pişmanım. 16 aydır cezaevindeyim. Dükkanım kapalı. Annem ve babam yaşlı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatları da iddia makamının iddianamesine katıldıklarını, raporun gelmesinden sonra detaylı savunma yapacaklarını ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

TUTUKLULUK DEVAMININ DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanığın avukatları da olayda kasten öldürme suçunun oluşmadığını, kasten yaralama suçunun işlendiğini ve müvekkillerine bu suçtan ceza verilmesini istediler. Ayrıca avukatlar, 16 aydır müvekkillerinin tutuklu bulunduğunu, mevcut olaydan dolayı artık cezasını çektiğini ve tahliye edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Son dakika! Eski eşini vuran zanlıdan şok ifade: Talihsizlik oldu
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