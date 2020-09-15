Son Dakika Haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kademeli mesai saatleri açıklaması! Kamu ve özel sektörde yeni mesai saatleri belli oldu mu?

Koronavirüs (kovid-19) salgınında vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bunun en önemli nedeni ise vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda zafiyet göstermesi oluyor. Vaka ve ölü sayılarındaki artışın ardından ise yeni tedbirler alınmaya başladı. Toplu taşımada sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için harekete geçildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması gelirken, yeni mesai saatleri nasıl olacak sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

ALİ YERLİKAYA'DAN KADEMELİ MESAİ SAATLERİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalar şöyle;