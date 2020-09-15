Son Dakika Haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kademeli mesai saatleri açıklaması! Kamu ve özel sektörde yeni mesai saatleri belli oldu mu?

Koronavirüs (kovid-19) salgınında vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bunun en önemli nedeni ise vatandaşların maske ve sosyal mesafe konusunda zafiyet göstermesi oluyor. Vaka ve ölü sayılarındaki artışın ardından ise yeni tedbirler alınmaya başladı. Toplu taşımada sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için harekete geçildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması gelirken, yeni mesai saatleri nasıl olacak sorusunun cevabı da merak konusu oldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalar şöyle;
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kademelendirilmiş mesai konusundaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, Çatalca Muratbey Mahallesi'nde ayçiçeği hasadına katıldı.
Gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, kentte dönüm başına rekoltenin 280-290 kilogram iken, Çatalca'da 300-350 kilogram civarında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
KADEMELENDİRİLMİŞ MESAİ
Yerlikaya, İstanbul'da kademelendirilmiş mesai çalışmalarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
"Çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her yerinde en etkin şekilde alınması, alınan koruma tedbirlerinin en güzel şekilde gerçekleşmesi noktasında valilik, büyükşehir, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk güçlerimiz hep birlikte çalışıyoruz. Burada şunu söylemememiz lazım; İstanbul'da toplu ulaşım çok büyük.
2020'nin ilk aylarında, pandeminin ilk vakasının açıklanmasından önce 10 milyon 700 bindi kara, deniz, raylı sistem toplu ulaşım rakamları. Pandeminin ilk dönemlerinde, nisan-mayıs aylarında öyle anlar oldu ki 400 bine kadar düştü. Ama tekrar 5 milyonun üzerine çıktı. Yakın tarihte genelge geldi, minibüs, midibüslerde kesinlikle ayakta yolcu alınmamasıyla ilgili. Biz bu konuda cuma günü esnaf odaları başkanlığında, bugün de valilikte toplantı yaptık. Aynı zamanda sanayi odamız, ticaret odamız, bütün mesleki odalarla istişare halindeyiz.
Büyükşehirle geçen hafta toplandık. Çarşamba günü tekrar toplanacağız Büyükşehir Belediyesiyle. Öyle kararlar alacağız ki konsensus, ortak akıl, istişareyle... İstanbul'un metropol duruşuna yakışır, mesai saatlerinde sadece beyaz, mavi yakalılar değil, sadece kamu değil, özel hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak, bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu açıklayacağız, paylaşacağız, çok yakın zamanda."
PİK SAATLERE DÜZENLEME
İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı olasi yeni düzenleme ile ilgili önerileri şöyle:
"Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3'e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı.
Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10'u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10'u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor.