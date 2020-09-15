Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında kritik gün yarın! Son iki tanık daha dinlenecek...

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre 20 yaşındaki Kadir Şeker, yarın üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. 32 yaşındaki Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla'ya şiddet uygulaması sonucunda yoldan geçen Kadir Şeker, araya girmiş ve çıkan arbede sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Daha sonra gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şeker, yarın 3. kez hakim karşısına çıkacak.