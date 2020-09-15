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haberi: davasında kritik gün yarın! Son iki tanık daha dinlenecek...

Şubat ayında yaşanan kavgayı ayırmak isterken 32 yaşındaki 'ı öldüren , yarın üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. bilgisine göre yarın son iki tanık da dinlenecek. Savcının mütalaa vermesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Kadir Şeker, 'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:35 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında kritik gün yarın! Son iki tanık daha dinlenecek...

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre 20 yaşındaki Kadir Şeker, yarın üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. 32 yaşındaki Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla'ya şiddet uygulaması sonucunda yoldan geçen Kadir Şeker, araya girmiş ve çıkan arbede sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Daha sonra gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şeker, yarın 3. kez hakim karşısına çıkacak.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü ileri sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), yarın 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Son 2 tanığın dinleneceği duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaa vermesi bekleniyor.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre kadını dövmeye başladı. Parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etti. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 yıla kadar hapis istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kadir Şeker, yarın 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada biri polis 2 tanık dinlenecek, Cumhuriyet savsının da mütalaa vermesi bekleniyor.

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Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında kritik gün yarın! Son iki tanık daha dinlenecek...
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