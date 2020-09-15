Son dakika haberi: Sevgilisini sokak ortasında başından vurarak öldürmüştü! Suçunu itiraf etti, cezası belli oldu...

İddianamede, çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesinde, Gülten Gülüm Dil ile bir erkeğin konuştuklarının görüldüğü, kadının kardeşlerinin bu kişinin, Dil'in 5-6 yıllık erkek arkadaşı Fatih Altun olduğunu, aralarında sürekli tartışmalar çıktığını söyledikleri anlatılıyor.

İddianamede, Fatih Altun'un, olay günü çok erken vakitte, işe gitmek için annesinin evinden çıkışını beklediği maktulü takip ettiği, yanına yaklaşıp bir süre konuştuğu, ardından da başına 2 el ateş ederek öldürdüğü kaydediliyor.