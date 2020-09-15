Son Dakika Haberi: Türkiye yeni ‘Navtex’ ilan etti! Navtex nedir, ne anlama gelir?

Türkiye'nin yeni navtex ilan etmesi ile birlikte, vatandaşlar 'Navtex' kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti. Peki, NAVTEX nedir ve NAVTEX ilan etmek ne anlama gelmektedir? İşte, Navtex hakkında merak edilenler…

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.