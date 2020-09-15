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Haberi: yeni ‘’ ilan etti! , ne anlama gelir?

’nin Ege’de yeni bir ilan etmesinin ardından, ‘Navtex’ kelime anlamı merak edilmeye başlandı. İzmir istasyonu, yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti. Peki, ? Navtex ilan etmek ne anlama gelir? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 15.9.2020 11:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye yeni ‘Navtex’ ilan etti! Navtex nedir, ne anlama gelir?

'nin yeni ilan etmesi ile birlikte, vatandaşlar 'Navtex' kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti. Peki, ve NAVTEX ilan etmek ne anlama gelmektedir? İşte, Navtex hakkında merak edilenler…

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Son Dakika Haberi: Türkiye yeni ‘Navtex’ ilan etti! Navtex nedir, ne anlama gelir?

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO'nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.

Son Dakika Haberi: Türkiye yeni ‘Navtex’ ilan etti! Navtex nedir, ne anlama gelir?

NAVTEX NE DEMEK?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için cihazı bulunmalıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.

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Son Dakika Haberi: Türkiye yeni ‘Navtex’ ilan etti! Navtex nedir, ne anlama gelir?
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