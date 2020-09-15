Son dakika haberi: Yorulduğu için içi bırakan eşini yumruklayıp TV kablosuyla boğmaya kalktı! Üstelik...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki M.A.'nın suç duyurusuna yer verildi. Son dakika haberine göre genç kadın dilekçesinde; tekstil işinde çalıştığını, kazandığı parayı sürekli eşine verdiğini, bu işin kendisini çok yorduğunu, bu nedenle yeni bir iş bulmaya karar verdiğini kaydetti. Bu nedenle işten ayrıldığını, olay günü eşi K.O.'ya bu durumu söylediğinde eşinin çok sinirlendiğini, üzerine yürüdüğünü ve kendisine 'neden işten ayrıldın' diyerek bağırdığını anlattı.

YUMRUKLAYIP KABLO İLE BOĞMAK İSTEDİ

Ardından kafasına, suratına, dudağına ve göğsüne yumrukla vurduğunu, televizyon kablosunu alıp boğazını bu kablo ile sıktığını, kendisinin kurtulmak için bağırdığı sırada şüphelinin televizyon kablosunu bırakıp kendisine ait 2 bin lira parayı alıp evden kaçtığını ifade etti.

İddianamede, müşteki kadının İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen raporu da yer aldı. Raporda, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği kaydedildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Şüphelinin ise ifadesinde, müştekiyle aralarında resmi nikah olmadığını, imam nikahlı olarak birkaç ay birlikte yaşadıklarını, bir ay önce ayrıldıklarını, müştekiyi hiçbir şekilde darp etmediğini, suçlamaları reddettiği belirtildi.

Savcılıkça, şüphelinin 'Silahla Yağma' suçundan cezalandırılması talep edildi. K.O. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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