SON DAKİKA: Hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden merak edilmeye başlandı. Vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da çeşitli illerde yaşayan yurttaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığı bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.

19-20 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, VAR MI?

14 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '19-20 Eylül hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;