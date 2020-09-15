SON DAKİKA: Hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden merak edilmeye başlandı. Vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da çeşitli illerde yaşayan yurttaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığı bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.
14 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '19-20 Eylül hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:
"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ihtimali masada mı? Ankara ve İstanbul'da 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı? | Video
Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."
Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.
Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.
PARK VE PİKNİK ALANLARI
Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.
Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.