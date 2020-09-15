Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatleri ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız." dedi.

Yerlikaya vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Son dakika haberi: İstanbul'da 'Kademeli mesai saati' nasıl uygulanacak? İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklama | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da 'Kademeli mesai saati' nasıl uygulanacak? İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklama | Video

"CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız.

Son iki haftadan beri ulusal basında pekçok kıymetli bilim insanları başta olmak üzere, profesyonel yetkililerin bu konuları tartıştığını görüyorum. Bu konunun ortak akılla ilerlemesine seviniyorum. Onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini talimatlarını alıyoruz. Niyetimiz bunu Cuma günü şehrimizle paylaşmak. Ama hemen ertesi gün değil, yine pandemi kurulunun önereceği bir takvimde yürürlüğe sokacağız. Yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak bütün riskleri giderecek. Bütün bunlara rağmen biz maske mesafe denetimle ilgili, 39 ilçe kaymakamlarımızın önderliğinde, hep beraber gayret gösteriyoruz. Her gün bu rakamları açıklıyoruz ama ben sizler aracılığıyla hemşehrilerimden istirhamım var.

"ARTIK SADECE ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPMAKLA KALMAYACAĞIZ"

Maske ve mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içerisindeyiz salgınla mücadelede. Artık bununla ilgili birbirimize 'bunu böyle yapmayalım' diye bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hele İstanbul'da.

Bu kuralın pazarından, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler var. Yüzde 101 olması lazım.

Maalesef bütün önleyici tedbirlere rağmen, pozitif tabloyla karşı karşıya kaldıysa bir kardeşimiz; hastaneye yatıracak bir sonuç çıkmadıysa ki çoğu da böyle, orada evinde izolasyon tedbirleri uyguluyoruz.

İzolasyon sürecine sadık kalan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Artık sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmıyoruz.

Geçen haftaki genelgeyle artık şunu yapıyoruz. İzolasyon koşullarına uymayan, bir de böyle izolasyon şartlarını sağlamayan maalesef vatandaşlarımız da var.

"BARINMA MERKEZİ DE KURDUK"

Gurbetten gelmiş, mevsimlik işçi olup arkadaşlarıyla çalışırken böyle bir pozitif sonuçla karşı karşıya geldiğinde, biz onlara barınma merkezi de sağladık.

Sancaktepe'de 15 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Güngören'de ikinci yurdumuzu hazır tutuyoruz.

"Ben izolasyona uymuyoruz" dese bile yanına kar kalmayacak. Onu alıp götürüp barınma merkezinde süresini tamamlayıp, sağlık teşkilatımız 'artık risk taşımıyor' dediği zaman onu o şekilde bırakacağız.

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