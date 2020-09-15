Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda "anne yetiş" diyerek yardım istemiş

AİLE, KIZLARININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı.