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Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda "anne yetiş" diyerek yardım istemiş

'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Eyüba Sultan Can isimli genç kız, bir haftadır ailesi tarafından aranıyor. Olayda çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kızından haber alamayan annenin, telefonla son kez ulaştığı kızının "Anne yetiş" sesini duyduğu ortaya çıktı. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 08:47 Son Güncelleme: 15.9.2020 08:53 ABONE OL
Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda anne yetiş diyerek yardım istemiş

Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19), bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda anne yetiş diyerek yardım istemiş

AİLE, KIZLARININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı.

Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda anne yetiş diyerek yardım istemiş

Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda anne yetiş diyerek yardım istemiş

Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi.

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Son dakika: Kayıp Eyüba Sultan Can, telefonda "anne yetiş" diyerek yardım istemiş
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