Son dakika Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! 15 Eylül Bugün hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak duyurduğu hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağı gelen son durum raporları arasında yer alıyor. Vatandaşlar gün içerisinde MGM tarafından bildirilen hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Bugün hava durumu tahminlerine göre; Ordu'nun iç kesimleri, Giresun'un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi beklenirken öte yandan Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor…