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| olacak mı? Hafta sonu var mı, açıklama geldi mi?

Corona virüsü nedeniyle pandeminin ülkemizde ilk görüldüğü zamanlarda kısıtlama ilan edilmiş olup vaka sayılarındaki artış nedeniyle şimdi de benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor. Bu bağlamda; haberleri vatandaşların gündeminde yer alırken özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde kısıtlamanın olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki; olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 15.9.2020 21:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Corona vaka sayısındaki artış nedeniyle haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle büyükşehirlerdeki pandemi vaka sayısındaki artış kısıtlamanın geri gelip gelmeyeceğine dair soruların oluşmasına neden oluyor. Peki; olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri şu şekilde;

SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.

Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir bulunmuyor.

SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

PARK VE PİKNİK ALANLARI

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.

Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.

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SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
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