Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin skandalları bitmiyor! Yine kaçak yollardan maymun aldı ve Kaan Özdil ile beraber...

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda, Koko isimli bir maymun alan ve bu sayede çok sayıda takipçi kazanan İzgi'nin evine bir süre önce baskın düzenlenmiş, kaçak yollarla ülkeye sokulan maymuna Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü el koymuştu. 8 bin TL ceza ödeyen sosyal medya ünlüsü durmadı.

YİNE KAÇAK YOLLARDAN SAHİPLENDİ

5 ay sonra ikinciyi, o elinden alınınca 3.'yü aldı ve videolar paylaşmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde Kaan Özdil'in canlı yayınına maymunu çıkartan Meriç İzgi, Özdil ile beraber canlı yayında maymuna adeta işkence etti. Görüntüler, büyük infial yarattı.