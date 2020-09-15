Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin skandalları bitmiyor! Yine kaçak yollardan maymun aldı ve Kaan Özdil ile beraber...

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda, Koko isimli bir maymun alan ve bu sayede çok sayıda takipçi kazanan İzgi'nin evine bir süre önce baskın düzenlenmiş, kaçak yollarla ülkeye sokulan maymuna Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü el koymuştu. 8 bin TL ceza ödeyen sosyal medya ünlüsü durmadı.
5 ay sonra ikinciyi, o elinden alınınca 3.'yü aldı ve videolar paylaşmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde Kaan Özdil'in canlı yayınına maymunu çıkartan Meriç İzgi, Özdil ile beraber canlı yayında maymuna adeta işkence etti. Görüntüler, büyük infial yarattı.
24 yaşındaki isim geçtiğimiz Temmuz ayında ise Koko'ya kavuştuğunu duyurdu. Ancak bu açıklama gerçek değildi. Zira İzgi ikinci kez kaçak yollardan 'Makak' cinsi maymun almıştı. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi'nin ikamet ettiği Eyüpsultan'daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı 'Makak' cinsi maymuna el koymuştu.
Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, kurtarılan maymunun işlemlerinin sürdüğünü, kısa bir süre sonra hayvanat bahçesinde yaşamına devam edeceğini duyurdu.
YİNE KAÇAK YOLLARDAN SAHİPLENDİ
Ancak İzgi bir türlü akıllanmadı. Sosyal medya fenomeni üçüncü kez de kaçak yollardan maymun sahiplendi. Bu da İzgi'nin Instagram'dan yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. İzgi, bu maymunun da ilk maymunu olduğunu iddia etti.
Sosyal medyada İzgi'ye yönelik tepki sürüyor. Sözcü'de yer alan habere göre, başta hayvanseverler olmak üzere binlerce kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra Maliye Bakanlığı'na da İzgi hakkında harekete geçmesi için davette bulundu.
ŞÖHRET İÇİN YAPAMAYACAKLARI ZALİMLİK YOK
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın yazısına göre, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Şöhret tatlı geliyor olacak ki sözde fenomen zavallı hayvanların peşini bırakmadı. Zalimliğe devam ediyor. Bu büyük vicdansızlık. Burada beni yaralayan bir başka husus da binlerce gencin bu cahili örnek alıyor olması. Burada önce ebeveynlere iş düşüyor, çocukları kimleri izliyor takip etsinler. Ayrıca yetkililerin bu işi sıkı denetlemesi şart. Daha büyük cezalar uygulanmalı. Yasaya aykırı şekilde elde edilen bir hayvanın videoları çekiliyor. Üzerinden para kazanılıyor. Bu ve benzeri sayfaların acilen erişime engellenmesi de bir çözüm olabilir" diyor.
YABAN HAYVANININ YERİ HABİTATI
Avukat Kalafatoğlu şöyle devam ediyor: "Her şeyden önce yaban hayvanının yeri doğal yaşam alanı, habitatlarıdır. Bu hayvanların doğasından, özgürlüklerinden koparılarak eve alınması hem yasak hem vicdansızca. Çocuğunu sevindirmek isteyen, bakın pet-shop demiyorum, barınaklardan kedi-köpek sahiplensin. Böylelikle hem bir can kurtarmanın hazzını yaşar hem de evlatlarına iyi bir örnek olurlar. Lütfen çocuğunuzun her isteğini yapmayın, özellikle evcil hayvan konusunda 'Hayır' demeyi öğrenin."
BESLEMEK VE SATMAK YASAK
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak. Maymun türleri de bu kategoride ve ithalatına izin verilmiyor. AIDS ve Hepatit gibi hastalıklar bulaştırması da olası. Doğa yerine kafeste kalmaları psikolojilerine zarar veriyor. Ne kadar sosyalleşseler de doğası gereği yırtıcı olan bu hayvanlar şiddet ve cinayete varan davranışlar sergileyebiliyorlar.
İNTERNETTEN AL, KAPINA GELSİN!
TÜRKİYE'ye yasadışı yollarla getirilen maymunların satışı ise internet üzerinden yapılıyor. Fiyat, bebek maymunlar için 900 liradan başlıyor 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. İlanlarda 'Aşılanmış, itaatkâr, zeki, akrobatik, çocukların ve diğer evcil hayvanların arkadaşlığını seviyor' yazıyor. WhatsApp'tan ulaştığım satıcı, maymunu kapıma kadar getirebileceklerini söyleyerek "Fiyat 1000 TL. Pazarlık yapılmaz" diyor.