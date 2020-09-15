Şubat Ayı Hangi Burç? 2020 Şubat Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri Nedir?

Bir insanın doğum tarihi aynı zamanda hangi burç olduğunu belirlemektedir. Burçlar, karşınızdaki kişinin karakteri hakkında size bilgiler sunar. Birçok kişi tarafından burç yorumları da yakından takip edilir. Özellikle dünyaya yeni gelen bir bebeğin burcu en çok merak edilenler arasında yer alır. Şubat ayı hangi burç sorusu ise bu noktada akıllara gelmektedir. Peki, 2020 Şubat ayında doğanların burçları ve özellikleri nelerdir? Şubat ayı burcu ve özellikleri nedir?
ŞUBAT AYI HANGİ BURÇ?
Şubat ayında hayata gözleri açan bir kişinin burcu da her zaman merak konusu olmuştur. Burç tarihlerini ezbere bilmeyenler Şubat ayı burcu konusunda detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilecek.
21 Ocak ile 19 Şubat tarihi aralığında doğan bir kişi Kova burcudur.
20 Şubat ile 20 Mart tarihleri aralığında doğan bir kimse Balık burcudur.
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ŞUBAT BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Balık Burcu Özellikleri
Grup: Su, dişi, negatif, değişken
Yönetici Gezegen: Jüpiter, Neptün
Renk: Deniz Yeşili, mavi, yeşil
Uğurlu Taş: Ay taşı
Şanslı Sayı: 3
Şanslı Gün: Perşembe
Karşıt Burç: Başak
Şehirler: Londra, Panama
Metal: Platin
Çiçekler: İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya
Ağaçlar: Kestane, meşe, dut, dişbudak
Kova Burcu Özellikleri
Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif
Yönetici Gezegen: Satürn, Uranüs
Renk: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil
Uğurlu Taş: Yeşim
Şanslı Sayı: 4
Şanslı Gün: Pazar
Karşıt Burç: Aslan
Şehirler: Hamburg, Buenos Aires, Salszburg
Metal: Alüminyum
Çiçekler: Kardelen Çiçeği
Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva