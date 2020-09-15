Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Eylül 2020 Pazartesi Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE

Sisal Şans ve MPİ (Milli Piyango İdaresi) işbirliğiyle Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV üzerinden canlı çekilişi yapılan MPİ Süper Loto sonuçları 15 Eylül 2020 Pazartesi günü bellirlendi. MP TV'de şans oyunu severler için canlı yayınlanan Süper Loto canlı çekilişiyle bugün belli olan şanslı numaraları doğru bilmek ve 19 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler heyecan ve merak duygularıyla 15 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına erişim sağlamak istiyor.

15 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 15 Eylül çekilişi canlı yayın ile bilet sorgulama motoruna buradan ulaşabilir, kazandıran numaralar ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte MP TV ile 15 Eylül Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…