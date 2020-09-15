Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun yeni dönemdeki yirminci çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. 19.319.834 TL'lik büyük ödülün sahibini arayacağı çekiliş öncesi heyecan üst seviyeye yükseldi. Zengin olma hayalleri ile sabırsızlıkla bekleyenler çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını bu başlık altından kolaylıkla öğrenebilecek. 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, Süper Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları bugün açıklanacak. 19.319.834 TL'lik dev ödülün sahibini arayacağı çekilişi hakkında tüm ayrıntılar belli oldu.
Süper Loto'nun 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olan çekilişi 21:30'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen oyunun hemen ardından sonuçlara bu başlık altından ulaşabileceksiniz.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.