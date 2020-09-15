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sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

’nun bu akşam gerçekleştirilecek çekilişi öncesi heyecan dorukta! Son haftalarda büyük ikramiyeyi kazanan kimsenin çıkmaması nedeniyle devreden ikramiye de bir hayli yükseldi. 19.319.834 TL’lik büyük ödülün sahibi olmak isteyenler internet üzerinden kuponlarını oluşturmaya devam ederken, Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. İşte 15 Eylül 2020 Online ile Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 15.9.2020 13:53 ABONE OL
Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun yeni dönemdeki yirminci çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. 19.319.834 TL'lik büyük ödülün sahibini arayacağı çekiliş öncesi heyecan üst seviyeye yükseldi. Zengin olma hayalleri ile sabırsızlıkla bekleyenler çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını bu başlık altından kolaylıkla öğrenebilecek. 15 Eylül Online ile Süper Loto sonuçları sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, Süper Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

15 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları bugün açıklanacak. 19.319.834 TL'lik dev ödülün sahibini arayacağı çekilişi hakkında tüm ayrıntılar belli oldu.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olan çekilişi 21:30'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen oyunun hemen ardından sonuçlara bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 15 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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