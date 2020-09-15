Tarih açıklandı! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

ASDEP sonuçları için binlerce vatandaş gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Bu kapsamda 15 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında personel alımı süreçlerinden olan sözlü sınavlar tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştireceği ASDEP personel alımı için süreç pandemi nedeniyle ertelenmişti. Gerçekleşen sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Beklenen açıklama geldi. Sonuç açıklama tarihi ile ilgili detaylar Bakan Selçuk tarafından duyuruldu…