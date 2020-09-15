Tarih açıklandı! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

ASDEP sonuçları için binlerce vatandaş gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Bu kapsamda 15 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında personel alımı süreçlerinden olan sözlü sınavlar tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştireceği ASDEP personel alımı için süreç pandemi nedeniyle ertelenmişti. Gerçekleşen sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Beklenen açıklama geldi. Sonuç açıklama tarihi ile ilgili detaylar Bakan Selçuk tarafından duyuruldu…
ASDEP sonuçları açıklanma tarihine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
ASDEP başvurularıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "ASDEP sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." Açıklamasında bulundu.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
65 yaşını bitirmemiş olma
Alım yapılacak bölümler için üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmak.
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.