Valiliklerden son dakika açıklaması geldi! O illerimizde sigara yasağı getirildi

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, virüsle ilgili tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı illerimizde açık alanlarda sigara içme kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar sigara içme yasaklarının hangi illerde bulunduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili illerin valiliklerinden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar

VALİLİKLERDEN SİGARA İÇME YASAĞI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

İşte bazı illerimizin valiliklerinden yapılan o açıklamalar;