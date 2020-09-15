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Yakalanınca "Ne olur abi şikayetçi olma" diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

'nın İnegöl ilçesinde bir kuyumcuyu soymaya kalkışan hırsız sert kayaya çarptı. Korkutup yıldıracağını sandığı işletme sahibi İlhan G., hırsızın peşinden koşup onu girdiği apartmanda polise yakalattı. Hırsızlık zanlısı Mustafa Ç. gözaltına alındığı sırada kuyumcuya "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye yalvardı. Son dakika haberine göre Mustafa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:03 Son Güncelleme: 15.9.2020 09:05 ABONE OL
Yakalanınca Ne olur abi şikayetçi olma diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

'nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı, kendisinden şikayetçi olmaması için kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanınca Ne olur abi şikayetçi olma diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

GİRDİĞİ BİNADA KISKIVRAK YAKALANDI

Mustafa Ç. isimli şahıs, kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak koşmaya başladı.

Yakalanınca Ne olur abi şikayetçi olma diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

Kuyumcu İlhan G, hemen şahsın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız Yenice Mahallesinde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar apartmanın kapısından ayrılmadı. Gelen polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Yakalanınca Ne olur abi şikayetçi olma diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı.

Yakalanınca Ne olur abi şikayetçi olma diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi.

Yakalanınca Ne olur abi şikayetçi olma diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!

Öte yandan şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yakalanınca "Ne olur abi şikayetçi olma" diye yalvarmıştı... O hırsız tutuklandı!
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