Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de dün 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu. 67 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1327 oldu. 1202 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.1 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz" paylaşımını yaptı.