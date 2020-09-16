Anız yangını rüzgarla büyüdü, karayolunda göz gözü görmedi

Yangın, Malkara-Çanakkale karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kısa süre önce ayçiçeği hasadı yapılan tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Malkara-Çanakkale karayolunu kullanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yangında, tarlada bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü. Alevler, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.