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Anız yangını rüzgarla büyüdü, karayolunda göz gözü görmedi

'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle 300 dönümlük bir alana yayılırken, Malkara-Çanakkale karayolunu kullanan sürücüler yoğun duman nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 16:00 ABONE OL
Anız yangını rüzgarla büyüdü, karayolunda göz gözü görmedi

Yangın, Malkara-Çanakkale karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kısa süre önce ayçiçeği hasadı yapılan tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Malkara-Çanakkale karayolunu kullanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yangında, tarlada bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü. Alevler, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.

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Anız yangını rüzgarla büyüdü, karayolunda göz gözü görmedi
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