Antalya'da sınıflar açık havaya taşındı, ortaya Hababam tadında görüntüler çıktı

Manavgat'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Belenobası Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan ve 70'li yıllara damgasını vuran Hababam Sınıfı filminde olduğu gibi derslerini okul bahçesinde çam ağaçlarının altındaki sıralarda yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim kapsamında destekleme ve yetiştirme kursu verileceğinin açıklanmasının ardından Belenobası Ortaokulu Müdür, idareci ve öğretmenleri Korona virüs tedbirleri kapsamında sınıf yerine açık havada ders yapmanın daha sağlıklı ve etkili olacağına karar verdi.Okul bahçesindeki çam ağaçlarının altında kurulan sınıf öğrencilerden de tam not aldı. Sınıfta, sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi, Türkiye ve dünya haritaları gibi bir derslikte olması gereken her türlü ekipman yer alırken, etraftaki çam ağaçlarını ise Hababam Sınıfı filminden çekilmiş fotoğraflar süslüyor. Derse girişte nostaljik el zili çalınırken, teneffüslerde ise Hababam Sınıfı'nın müziğinden oluşan elektronik zil çalıyor.Sabah ders boyunca çıkarmadıkları maskeleriyle okula gelen öğrenciler, ilk olarak öğretmen masasının üzerindeki dezenfektan ile ellerini dezenfekte ederken, her ders girişinde bunu tekrarlıyor. Öğrencilerin oturduğu sıralar arasında da sosyal mesafe korunuyor. Teneffüslerde ise yine sosyal mesafe korunarak oyunlar oynanıyor.Açık havada ders yapmanın başta sağlık olmak üzere her açıdan kendilerine yarar sağladığını belirten 8. Sınıf öğrencilerinden Sıla Derin, "Korona virüs nedeniyle okulumuzdan ve derslerimizden yaklaşık 6 ay uzak kaldık. Destekleme ve yetiştirme kursumuzu böyle bir ortamda yapmak bizleri mutlu ediyor. Açık havada kuş sesleri arasında ders yapıyoruz. Derslerimizi aksatmazken, tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maskemizle okula gelip gidiyoruz. Derse başlamadan önce elimizi dezenfekte ediyor, her ders arasında bunu tekrarlıyoruz. Sosyal mesafenin korunduğu aralarında en az 1-1.5 metre mesafe olan sıralarda tek kişi oturuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta okul müdürümüz ve idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.Öğrenci İbrahim Durşan da açık havada dersinin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.