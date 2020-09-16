Astsubay Rütbeleri Nelerdir, Kaç Yılda Değişir? Astsubay rütbeleri ve süreleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı ve kıyılarımızın yılmaz bekçileri Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda birim komutanlığı da dahil olmak üzere rütbe derecesine göre pek çok muharip ve yardımcı sınıf görevlerini yürüten astsubaylarımız, rütbe aşaması, kıdem, sınıf gibi işaretleri diğer tüm rütbeli askeri personel gibi üniformalarında taşımaktadır. Bu işaretlerin anlamlarını merak edenler astsubay rütbeleri ile ilgili olarak astsubay rütbeleri nelerdir, kaç yılda değişir? soruları üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, astsubay rütbeleri nelerdir, kaç yılda değişir? Kahraman astsubaylarımızın rütbe ve işaretlerine ilişkin detaylı bilgiler şöyle...

ASTSUBAY RÜTBELERİ - ASTSUBAY RÜTBELERİ NELERDİR, KAÇ YILDA DEĞİŞİR?

Astsubay MYO ya da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Astsubaylığa nasb edilenler ilk olarak Astsubay Çavuş Rütbesi alırlar ve en son olarak da Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesine ulaşırlar. Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesideki Astsubaylar, ileri olarak kademe ve kıdem de alırlar. Astsubay rütbelerini en yüksek seviyeden başlangıç seviyesine doğru şöyle sıralayabiliriz.

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Çavuş

Yedek Astsubay (Astsubay Astçavuş)

ASTSUBAY RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ NEDİR?

Okul ve sınıf eğitimini başarıyla tamamlayarak astsubaylığa nasb edilen

Astsubay Çavuş - 3 yıl sonra

Astsubay Kıdemli Çavuş - 3 yıl sonra

Astsubay Üstçavuş - 6 yıl sonra

Astsubay Kıdemli Üstçavuş - 6 yıl sonra

Astsubay Başçavuş - 6 yıl sonra

Astsubay Kıdemli Başçavuş - Çalışma süresi içinde istekle emeklilik ya da çalışma süresi sonunda yaş haddiyle emeklilik

Astsubay rütbeleri şekil ve sınıf işaretleri bakımından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bazında bazı farklılıklar göstermektedir. Jandarma Genel Komutanlığı astsubay rütbeleri şekil bakımından Kara ve Hava Kuvvetleriyle benzerlik gösterirken Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay rütbe şekil ve sınıf işaretleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay rütbe ve işaretleriyle benzerlik gösterir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri astsubay rütbe ve işaretleri şöyle;

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASTSUBAY RÜTBE VE İŞARETLERİ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASTSUBAY RÜTBE VE İŞARETLERİ







HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASTSUBAY RÜTBE VE İŞARETLERİ



YEDEK ASTSUBAY RÜTBESİ NASIL?

Askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yapan askerlik yükümlüler Astsubay Astçavuş rütbesiyle görev yaparlar, Astsubay Astçavuş rütbe işareti de aşağıdaki görseldeki gibidir...