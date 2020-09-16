Aydınlatma direği öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi. Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Görkem Küçük hayatını kaybetti.