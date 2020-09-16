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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü... Gündem Doğu Akdeniz

Son dakika haberi... Başkan , Almanya Başbakanı ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 19:05 Son Güncelleme: 16.9.2020 19:32 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü... Gündem Doğu Akdeniz

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti. Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Son dakika! Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü | Video

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü... Gündem Doğu Akdeniz
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