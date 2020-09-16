Bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı

Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir döviz bürosu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift, paralarını TL'ye çevirmek için döviz bürosuna geldi. Adam büroda işlemleri hallettiği sırada kadın da bebek arabasında uyuyan bebeğiyle birlikte beklemeye başladı. Bu sırada kadının arkasından yaklaşan hırsız uygun bir anı beklemeye koyuldu.

Son dakika haberi: İstanbul Taksim’de hırsızın görenleri şaşkına çeviren cüretkarlığı güvenlik kamerasında | Video

BİR ANLIĞINA KAFASINI EŞİNE ÇEVİRMESİNİ FIRSAT BİLEN HIRSIZ...

Kadının bir anlığına kafasını eşine çevirmesini fırsat bilen hırsız bebek arabasındaki telefonu çaldı. Hırsızın, kaşla göz arasında telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.