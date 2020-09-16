BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

BİM marketler zinciri, bu hafta getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle, tüketicileri kendin bünyesine çekmeye devam edecek. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Philips Erkek Bakım Seti, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Abs Valiz, Akülü Vidalama Seti, Cam Davlumbaz, Blender Seti ürünleri öne çıkıyor. Peki, BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu…

BİM 18 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.