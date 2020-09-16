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Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...

Akılalmaz görüntüler Büyükçekmece'den... Bir grup vatandaş koronavirüs tehlikesini umursamadan sokak ortasında nişan eğlencesi düzenledi. Ne maske ne de sosyal mesafenin gözetildiği eğlence cep telefonunu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:57 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:02 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...

Koronavirüs salgınında yeni vakalarda yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildi.

Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...

Tüm alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak Büyükçekmece'de bir ara sokakta nişan eğlencesi düzenledi.

Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...

Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...

Bazı vatandaşların da maskesiz olduğu görüldü. Kuralların hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bu kadarına da pes! Koronayı umursamadan Sokakta nişan eğlencesi düzenlediler...
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