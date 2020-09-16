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avlusunda şoke eden görüntü

Şanlıurfa’da vatandaşlar avlusunda pencereye iple asılı bir buldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'nde yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 18:36 Son Güncelleme: 16.9.2020 18:38 ABONE OL
Cami avlusunda şoke eden görüntü

Şanlıurfa'da vatandaşlar avlusunda pencereye iple asılı bir buldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'nde yaşandı.

Cami avlusunda şoke eden görüntü

İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, pencerede bir şahıs olduğunu gördü. Şahsın yanına giden vatandaşlar, iple asılı olduğunu frak edince durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Cami avlusunda şoke eden görüntü

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cami avlusunda şoke eden görüntü

Bölgeye giden polis ekipleri, bir ayağı devrilmiş bankın üzerinde duran cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Cami avlusunda şoke eden görüntü

Bir çocuk babası Kurtoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cami avlusunda şoke eden görüntü

Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Cami avlusunda şoke eden görüntü
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