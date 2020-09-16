Cezeri kimdir, tarihte önemi nedir? Cezeri ne demek ve buluşları neler?

Cezeri kimdir, tarihte önemi nedir? Cezeri'nin buluşları nelerdir? Bu sorularının yanıtı, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Zira, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarı ile tamamladı. Testlerinn ardından uçan arabaya ismi verilen Cezeri'nin kim olduğu, buluşları ve tarihteki önemi merak ediliyor.

CEZERİ KİMDİR?

Cizre'de dünyaya gelen Cezeri, ismini ise yaşadığı şehir olan Cizre'den almıştır. Asıl adı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz olarak bilinen mucit isim, El-Cezeri lakabıyla anılmaya başlanmıştır.

Cezeri, 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen,fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı "İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri" 1206'te Cizre'de öldü. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Camia Medresesi'nde tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri'ye âittir.

CEZERİ'NİN HAYATI

Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını 84 oluşturmaktadır.