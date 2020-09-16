Diyanet ile Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Diyanet tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimindeki tarihe göre Safer ayı için milyonlarca Müslümanın geri sayımı başladı. Muharrem ayından sonra gelen bu mübarek ayda binlerce vatandaş yerine getirmek istediği ibadetlerini gerçekleştirecek. Eylül ayında idrak edilecek olan mübarek ay Kamer aylarının ikincisi olarak bilinir. Belalardan korunmak için tövbe edilir. Peki, Diyanet ile 2020 Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte tüm detaylar…

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamer aylarının ikincisi olarak bilinen Safer ayı, belaları defetmek için belirli bazı ibadetlerle bilinir. Verilen sadakalarla, kılınan kaza namazları ile beraber günahlarından tövbe eden Müslüman alemi Allah'a sığınarak ibadetlerini gerçekleştirirler.