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ile ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Hicri takvime göre muharrem ayından sonra gelen ne zaman sorusu son günlerde binlerce Müslümanın merak ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Bu mübarek ayın başlamasına günler kala gözler tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine çevrildi. Peki, Diyanet ile 2020 Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 14:21 ABONE OL
Diyanet ile Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimindeki tarihe göre için milyonlarca Müslümanın geri sayımı başladı. Muharrem ayından sonra gelen bu mübarek ayda binlerce vatandaş yerine getirmek istediği ibadetlerini gerçekleştirecek. Eylül ayında idrak edilecek olan mübarek ay Kamer aylarının ikincisi olarak bilinir. Belalardan korunmak için tövbe edilir. Peki, Diyanet ile 2020 Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte tüm detaylar…

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamer aylarının ikincisi olarak bilinen Safer ayı, belaları defetmek için belirli bazı ibadetlerle bilinir. Verilen sadakalarla, kılınan kaza namazları ile beraber günahlarından tövbe eden Müslüman alemi Allah'a sığınarak ibadetlerini gerçekleştirirler.

Diyanet ile Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

SAFER AYI NE ZAMAN?

2020 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi duyuruldu.

Takvimde yer alan tarihlere göre; Muharrem ayının bitişi ile bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak.

Safer ayının bitişi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.

Diyanet ile Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

SAFER AYINDA YAPILMASI GEREKN İBADETLER

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

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Diyanet ile Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?
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