Diyanet ile Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Diyanet tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimindeki tarihe göre Safer ayı için milyonlarca Müslümanın geri sayımı başladı. Muharrem ayından sonra gelen bu mübarek ayda binlerce vatandaş yerine getirmek istediği ibadetlerini gerçekleştirecek. Eylül ayında idrak edilecek olan mübarek ay Kamer aylarının ikincisi olarak bilinir. Belalardan korunmak için tövbe edilir. Peki, Diyanet ile 2020 Safer ayı ne zaman başlıyor, muharrem ayı ne zaman bitiyor? Safer ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte tüm detaylar…
Kamer aylarının ikincisi olarak bilinen Safer ayı, belaları defetmek için belirli bazı ibadetlerle bilinir. Verilen sadakalarla, kılınan kaza namazları ile beraber günahlarından tövbe eden Müslüman alemi Allah'a sığınarak ibadetlerini gerçekleştirirler.
SAFER AYINDA YAPILMASI GEREKN İBADETLER
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)