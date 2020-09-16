Düriye ninenin adrenalin tutkusu

Muğla'nınFethiye ilçesinde, 100 yaşındaki Düriye Çakar, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile tandem (ikili) atlayış yaptı. Ölüdeniz'i gökyüzünden görmek istediğini belirten Düriye ninenin azmi gençlere parmak ısırttı. Antalya'dan tatil için Fethiye'ye gelen Düriye Çakar, Ölüdeniz'i binlerce metre yükseklikten görebilmek için yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Biçer ile birlikte Babadağ'ın 1700 metre pistinden havalanan Düriye nine, gökyüzünden Ölüdeniz manzarasına hayran kaldığını söyledi. Düriye Çakar'ın ilerleyen yaşına rağmen atlayış, uçuş ve iniş evrelerinde soğukkanlılığını koruması herkesi şaşırttı.Yamaç paraşütü ile Belceğiz Sahili'ne inen Çakar, diğer paraşüt pilotları ile turistlerin de ilgi odağı oldu. Eşsiz güzellikteki manzaranın keyfini çıkan Düriye Çakar pilot kamerasına, "Çok iyiyim" diyerek el salladı. Uçuş öncesinde duygularını anlatan Düriye Çakar, "Ölüdeniz ve her şeyi gökyüzünden görmek istiyorum. Fethiye'yi ve Ölüdeniz'i çok beğendim. Fırsat bulursam bir kez daha uçmak isterim. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.