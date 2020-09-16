Eğlence yerlerinde ruhsat uyanıklığına sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçti. Bakanlığın valiliklere gönderdiği "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak. Bu denetimlerde, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacak. Alınan kararlara uymayanlara adli işlem uygulanacak.