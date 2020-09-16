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“Fren” kavgasının ardından bir kişi tutuklandı

’nın Kozan ilçesinde evin önünde yapılan fren yüzünden çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgayla ilgili mahkemeye çıkartılan 5 kişiden 1’i tutuklandı, 4'ü şartı ile serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 23:01 ABONE OL
“Fren” kavgasının ardından bir kişi tutuklandı

Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi üzerinde dün fren yapma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis yatıştırdığı ve akşam saatlerinde yeniden taşlı, sopalı kavga etmeye başlayan grup mahalleyi savaş alanına çevirmişti.

Fren kavgasını polisler saatlerce ayırmaya çalıştı

2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi akşam saatlerinde Kozan Adliyesinde hakim karşına çıkarıldı. Zanlılardan C.A. tutuklanırken, N.A., N.A., G.S. ve H.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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“Fren” kavgasının ardından bir kişi tutuklandı
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