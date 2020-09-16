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Genç kızı özel harekat kurtarmıştı... O anlar kamerada

'da, Z.Z.Y. isimli şahıs, evinde darbettiği kız arkadaşını balkondan aşağı sarkıtarak genç kıza kabusu yaşattı. S.T.'nin yardım çığlıklarını duyan komşular polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler kapıyı açtıramayınca devreye özel harekat ekipleri girerek genç kızı kurtardı. Son dakika haberine göre kız arkadaşı S.T.'yi (25) darbettikten sonra 9'uncu kattaki evinin balkonundan sarkıtan Z.Z.Y. (29) adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 15:08 ABONE OL
Genç kızı özel harekat kurtarmıştı... O anlar kamerada

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine polise, ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, 9'uncu kattaki dairenin ziline bastı. Kapı açılmayınca da özel harekat polislerinden yardım istendi. Kısa sürede gelen özel harekat polisleri, kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Z.Z.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. isimli kız kurtarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Z.Z.Y., Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Genç kızı özel harekat kurtarmıştı... O anlar kamerada
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